Stand: 08.09.2020 10:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Würgassen: Bürgerversammlung wegen Atommüll

Zum umstrittenen Atommüll-Bereitstellungslager Würgassen ist heute Abend eine Bürgerversammlung im Landkreis Holzminden geplant. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nur 80 Personen sind zur Bürgerversammlung in Lauenförde erlaubt - wegen der Corona-Auflagen. Die Vertreter der Bundesgesellschaft für Zwischenlager (BGZ) wird eine breite Front von Gegnern gegenüber stehen. Denn neben der Bürgerinitiative Atomfreies Dreiländer-Eck sehen auch die Parteien von CDU bis Grüne die Entscheidung der BGZ kritisch. Sie will am ehemaligen Kernkraftwerk ein Logistikzentrum für den Atommüll in Schacht Konrad aufbauen. Hauptgrund: Würgassen habe einen Schienanschluss für den Transport nach Salzgitter.

Weitere Informationen Würgassen: Neues Zwischenlager geplant In Würgassen an der Weser, nahe der niedersächsischen Grenze, soll ein Zwischenlager für radioaktiven Atommüll entstehen. Die Abfälle sollen später im Schacht Konrad bei Salzgitter landen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.09.2020 | 09:30 Uhr