Wolfsburger Ex-Polizeichef bestreitet Vorwürfe

Der frühere Wolfsburger Polizeichef Hans-Ulrich Podehl hat am Montag vor dem Landgericht Braunschweig den gegen ihn erhobenen Vorwurf der Bestechlichkeit bestritten. Er bezeichnete ihn als absurd. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der 63-jährige Podehl, seit 2018 in Pension, soll als Leiter der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt einer Polizeibediensteten eine Beförderung in Aussicht gestellt haben. Im Gegenzug habe er sexuelle Gefälligkeiten gefordert, so die Staatsanwaltschaft.

Mutmaßliche Tat aus dem Jahr 2012

Die Tat ereignete sich der Staatsanwaltschaft zufolge im Herbst 2012. Das mutmaßliche Opfer war zu dieser Zeit keine Untergebene von Podehl. Anzeige erstattete die Polizistin erst vier Jahre später, im Jahr 2016. Das Landgericht Braunschweig hatte ursprünglich abgelehnt, einen Prozess gegen Podehl zu eröffnen. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen aber erfolgreich Beschwerde beim Oberlandesgericht eingereicht. Ein Urteil könnte nach NDR Informationen in zwei Wochen fallen.

Schon 2016 Ermittlungen gegen Podehl

Schon 2016 hatte sich die Staatsanwaltschaft mit Podehl befasst: Damals ging es um Vorwürfe von Imke Krysta, der damaligen Wolfsburger Kripo-Chefin. Podehl habe sie mit Handy-Nachrichten belästigt, hieß es. Krysta ließ sich zunächst nach Braunschweig, später dann ins niedersächsische Innenministerium versetzen. Das Verfahren machte damals bundesweit Schlagzeilen. Es wurde eingestellt, weil das geschilderte Verhalten des damals 60-Jährigen nicht die Grenze zur Strafbarkeit überschreite und keine Verfolgung wegen Nachstellung begründe, so die Staatsanwaltschaft damals. Krysta kehrte nach Wolfsburg zurück und ist inzwischen Leiterin des Polizeikommissariats Helmstedt.

