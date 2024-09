Stand: 19.09.2024 09:42 Uhr Wolfsburg: Rollstuhlfahrer kippt in Bus um und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in einem Bus in Wolfsburg ist am Mittwochmorgen ein 80-jähriger Rollstuhlfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Mann mit seiner Schwester in der Linie 211 unterwegs. Aus Platzgründen habe er nicht die vorgesehene, sichere Position für Rollstühle einnehmen können. Beim Passieren eines Kreisels kippte der 80-Jährige dann mit dem Rollstuhl um und schlug mit seinem Kopf gegen die Scheibe der hinteren Bustür. Diese zerbrach und der Senior zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus. Der Busfahrer soll nach Zeugenaussagen mit normaler Geschwindigkeit gefahren sein, so der Sprecher. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könne keiner Person der Vorwurf einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit gemacht werden.

