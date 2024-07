Stand: 16.07.2024 14:39 Uhr Wolfsburg: Polizei rettet kleinen Hund aus heißem Auto

Glück im Unglück hat am Wochenende ein kleiner Vierbeiner in Wolfsburg gehabt. Eine aufmerksame Passantin bemerkte den Yorkshire Terrier in einem Auto, das in der prallen Sonne stand und rief deshalb die Polizei. Die Beamten konnten weit und breit keinen Besitzer finden und mussten deshalb den stark hechelnden Hund aus dem aufgeheizten Auto befreien, heißt es von der Polizei. Eine Seitenscheibe war nach Polizeiangaben einen Spalt breit geöffnet. Die Beamten konnten so mithilfe eines Zollstocks die Autotür öffnen und den Hund befreien. Auf der Dienststelle bekam der der Yorkshire Terrier eine große Schüssel Wasser von den Polizisten. Nach zweieinhalb Stunden wurde er von der Besitzerin abgeholt, die Polizei habe ein ermahnendes Gespräch mit ihr geführt. Gegen die Frau wurde ein Verfahren eingeleitet.

