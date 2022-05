Stand: 06.05.2022 11:18 Uhr Wolfsburg: Autofahrer erfasst Fußgänger auf Zebrastreifen

Beim Überqueren eines Zebrastreifens ist in Wolfsburg ein 26 Jahre alter Fußgänger von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 70-jährige Fahrer den Mann beim Anfahren offenbar übersehen und frontal erfasst. Zuvor hatte er an dem Zebrastreifen gestoppt, um eine Frau passieren zu lassen. Der 26-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

