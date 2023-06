Stand: 14.06.2023 15:56 Uhr Wolfsburg: Aktivisten blockieren Zufahrt von Volkswagen-Werk

Aktivisten haben am Mittwochmittag während einer Betriebsversammlung von Volkswagen die Hauptzufahrt zum VW-Werk in Wolfsburg blockiert. Mit Hilfe von gespannten Seilen hängten sie sich über die Zufahrtsstraße. Außerdem deckten sie ein Verkehrsschild mit einem Banner ab, auf dem "Baut mehr Straßenbahnen" stand. Die Demonstrierenden forderten Volkswagen-Mitarbeiter auf, ihre Arbeit zumindest kurzzeitig niederzulegen. "Lasst uns miteinander über einen echten sozialen und ökologischen Umbau reden und gemeinsam für ein gutes Leben für alle kämpfen", teilten sie mit. Polizisten versuchten, die Aktivisten zum Abbau der Blockade zu bewegen, sagte ein Polizeisprecher am Mittag. Volkswagen erklärte, die Produktion und die Versorgung des Stammwerks seien durch die Aktion nicht beeinträchtigt gewesen. Der Verkehr in das Werk werde umgeleitet.

