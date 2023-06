Stand: 02.06.2023 17:13 Uhr Wo ist "Ricki"? Polizei sucht entflogenen zweisprachigen Papagei

Ein entflogener Graupapagei namens "Ricki" beschäftigt die Polizei im Landkreis Göttingen. Das Tier war bereits am vergangenen Dienstag seinem Halter in Rhumspringe (Landkreis Göttingen) entwischt. Der 36-Jährige habe zunächst auf eigene Faust die Hausdächer und weitere geeignete Landeflächen des Ortes nach "Ricki abgesucht. Nachdem dies ohne Erfolg blieb, hat der Mann am Mittwoch bei der Polizei in Duderstadt eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Ermittler setzen bei der Suche nach dem Graupapageien nun auf die Öffentlichkeit. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05527) 84 610 entgegengenommen. Man gehe bislang davon aus, dass sich "Rickis" Fluggebiet auf den Bereich Rhumspringe begrenzen könnte, teilte Polizeisprecherin Jasmin Kaatz mit. Der Graupapagei sei zudem ein "echtes Sprachgenie": "Ricki" sei bilingual aufgewachsen und verstehe Arabisch und Deutsch.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Tiere