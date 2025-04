Stand: 25.04.2025 11:02 Uhr Wildkatzengehege: Kater "Findus" büxt aus und wählt Leben in Freiheit

Die Wildkatze "Findus" ist aus dem Wildkatzengehege in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) ausgebüxt. Annett Jerke von der NABU-Kreisgruppe Goslar ist die Leiterin des Geheges. Sie bezeichnet den Kater regelrecht als "Ausbrecherkönig". Er sei bereits aus seinem ehemaligen Gehege in Thale (Landkreis Harz) entkommen - trotz Elektrozauns. Das Bad Harzburger Gehege sei deshalb zur Sicherheit mit einem Dachzaun ausgestattet worden, so Jerke weiter. Doch Besucher hatten vor einigen Tagen gemeldet, dass "Findus" auf dem Zaun sitze. Mehrere Suchaktionen mit einer Drohne und einer Nachtbildkamera blieben daraufhin erfolglos. Annett Jerke geht davon aus, dass sich die Wildkatze ein neues Revier gesucht und damit "das Leben in Freiheit" gewählt habe.

