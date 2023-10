Stand: 22.10.2023 12:55 Uhr Wildkatze versperrt Besuchern auf dem Sollingturm den Weg

Einer Wandergruppe ist es am Samstag nur mit Hilfe der Polizei gelungen, den Sollingturm im Weserbergland bei Uslar wieder zu verlassen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich den Besuchern auf der Treppe eine Wildkatze in den Weg gesetzt. Die Gruppe hielt das fauchende Jungtier zunächst für einen Luchs und verständigte sicherheitshalber die Polizei. Den Beamten sei es gelungen, die Wildkatze zu verscheuchen, sagte eine Sprecherin der Polizei NDR Niedersachsen. Anschließend sei der Revierförster informiert worden, der versprochen habe, der Katze einen dauerhaften Ortswechsel nahezulegen, heißt es in der Polizeimeldung. Der rund 90 Jahre alte Sollingturm nordwestlich von Uslar ist das Wahrzeichen des südlichen Sollings. Besucher können bei gutem Wetter bis zum Harz schauen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere