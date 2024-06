Stand: 26.06.2024 12:48 Uhr Wer will den Mond aufgehen lassen? Lichtparcours sucht Helfer

Das Kulturinstitut der Stadt Braunschweig sucht ehrenamtliche Helfer für den Lichtparcours entlang der Oker. Eines der Kunstwerke, der "(Plastic) Full Moon" des spanischen Künstlerkollektivs Luzinterruptus, soll noch bis zum 6. Oktober am Braunschweiger Nachthimmel leuchten. "Dafür suchen wir Menschen, die in den kommenden Wochen den Mond an einem Kran auf- und untergehen lassen möchten und über ihn wachen, während er am Lichtparcours-Himmel erstrahlt", sagte Kulturdezernentin Anja Hesse. Der Mond soll jeden Abend um 19 Uhr mithilfe eines Krans aufgehen und muss um 1 Uhr nachts wieder zurück auf den Boden gebracht werden. Allen Ehrenamtlichen zahlt die Stadt eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro pro Tag.

