Stand: 27.12.2023 12:33 Uhr Weihnachtsheldin "Emmi": Hündin rettet gestürzte Seniorin

Ein Hund in Bad Gandersheim (Landkreis Northeim) hat am zweiten Weihnachtstag einer Seniorin wahrscheinlich das Leben gerettet. Wie Hundebesitzerin Bianca Woitschek auf Facebook schrieb, hatte ihre Hündin "Emmi" sie frühmorgens geweckt. Das Tier sei sehr unruhig gewesen. Auf dem Weg nach draußen habe "Emmi" an der Tür ihrer 90-jährigen Nachbarin ein Stockwerk tiefer gekratzt. Dort habe dann auch sie selbst die leisen Hilferufe aus der Wohnung gehört, so Woitschek. Die Seniorin war wohl schon in der Nacht schwer gestürzt, habe sich dabei den Arm gebrochen und sei selbst nicht mehr auf die Beine gekommen. Die Polizei bestätigt den Einsatz: Demnach brach die Feuerwehr die verschlossene Haustür auf, die Seniorin kam in ein Krankenhaus. Hundebesitzerin Woitschek ist stolz auf ihre "Emmi": Ohne sie wäre ihre Nachbarin wohl erst Stunden später entdeckt worden, wenn der Ambulante Pflegedienst sie planmäßig besucht hätte.

