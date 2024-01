Warnung vor Glätte - zahlreiche Unfälle in Niedersachsen Stand: 12.01.2024 07:25 Uhr Wegen frostiger Temperaturen und Sprühregen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis heute Vormittag vor Glatteis auf den Straßen in Niedersachsen. Am Donnerstag hatte es bereits etliche Unfälle gegeben.

In Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) ist heute Morgen ein Sattelzug von der Straße gerutscht und gegen eine Laterne geprallt. Laut einer Polizeisprecherin blieb der Fahrer unverletzt. Ansonsten habe es im Kreis Oldenburg nur wenige Glätteunfälle gegeben. Die amtliche Warnung vor Glätte gilt zunächst bis heute Vormittag, vor allem im Süden Niedersachsens zwischen Göttingen, Holzminden und Helmstedt kann es zu markanter Glätte kommen. Verkehrsteilnehmende sollten aufgrund von gefrierendem Sprühregen, Schneegriesel und Nebel besonders vorsichtig sein. Im Laufe des Tages sollen die Temperaturen über den Gefrierpunkt steigen, am Abend könnte es laut DWD erneut glatt werden.

Auto rutscht in Stromkasten in Salzgitter

In Salzgitter hingegen kam es bereits am Donnerstag zu Dutzenden Unfällen infolge von Glätte. Am Abend rutschte ein Auto in einen Stromverteilerkasten und beschädigte ihn. Einige Haushalte waren daraufhin vorübergehend ohne Strom. Der DWD hatte ab Donnerstagnachmittag in einem Streifen zwischen Uelzen und Göttingen über die Region Hannover bis nach Osnabrück und ins südliche Emsland vor markanter Glätte gewarnt. Nicht notwendige Fahrten und Aufenthalte im Freien sollten demnach vermieden werden.

Zahlreiche Glätteunfälle auf Autobahnen in Niedersachsen

Auch in den Landkreisen Hameln-Pyrmont, Hildesheim und Celle gab es am Donnerstagabend einige Glätteunfälle. Nach Aussage eines Polizeisprecher blieb es dort bei Blechschäden. Auch auf mehreren Autobahnen in Niedersachsen sorgte Blitzeis für Chaos auf den Straßen. Besonders betroffen waren die A39 Richtung Braunschweig zwischen Westerlinde und Salzgitter-Lichtenberg, die A2 zwischen Bad Eilsen und Oelde sowie für die A7 zwischen Echte und Seesen. Auch in Braunschweig, in Salzgitter, im Landkreis Wolfenbüttel, rund um Gifhorn und im Harz habe es zahlreiche Unfälle gegeben, sagte eine Polizeisprecherin dem NDR Niedersachsen. Dabei habe sich um Blechschäden mit leicht verletzten Personen gehandelt. Die Feuerwehr Braunschweig dagegen schrieb auf Instagram, Glätteunfälle sorgten für ein erhöhtes Patientenaufkommen.

