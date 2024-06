Warnung für Sudershausen: Hautkontakt mit Trinkwasser vermeiden Stand: 06.06.2024 07:02 Uhr In Sudershausen im Flecken Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) darf das Trinkwasser derzeit nicht genutzt werden - weder als Lebensmittel noch zum Zähneputzen, Duschen oder Baden.

Die Menschen in dem rund 550 Einwohner großen Ort sollen Hautkontakt mit dem Wasser vermeiden, warnen die Stadtwerke Northeim. Grund ist demnach ein technischer Defekt in einer Aufbereitungsanlage. Diese entfernt auch giftiges Arsen, wie die Polizei Northeim am Donnerstag dem NDR Niedersachsen sagte. Die Maschine solle heute repariert werden.

Trinkwasser-Ausgabe eingerichtet

Heute wird laut Stadtwerken von 14 bis 21 Uhr eine Trinkwasser-Ausgabestelle im Sporthaus Bishausen eingerichtet. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (05503) 80 82 02.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.06.2024 | 06:00 Uhr