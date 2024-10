Stand: 08.10.2024 20:29 Uhr Warnstreik bei öffentlichen Banken in Niedersachsen

Kunden der NBank, der Nord/LB, der LBS Landesbausparkasse NordWest und der Braunschweigischen Landessparkasse müssen aktuell mit Einschränkungen rechnen. Hunderte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der öffentlichen Banken in Hannover und Braunschweig sind laut ver.di seit Dienstag zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Dahinter steht ein bundesweiter Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft und den Banken. Jeweils 200 Menschen kamen am Dienstag nach Gewerkschaftsangaben zu Kundgebungen in den beiden Städten. Der Streik solle mehr Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Ver.di fordert wegen der Inflation und steigendem Arbeitsdruck 12,5 Prozent mehr Geld - mindestens aber 500 Euro im Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Nach zwei Verhandlungsrunden sei das vorliegende Angebot der Arbeitgeberseite von 10,8 Prozent bei knapp drei Jahren Laufzeit "deutlich zu niedrig", sagte ver.di-Bankensekretär René Rudolf Baumgartner. Ab Donnerstag verhandeln Gewerkschaft und Arbeitgeber wieder.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 08.10.2024 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Hannover