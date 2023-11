Stand: 30.11.2023 07:39 Uhr Warnstreik: Kein Busverkehr in Peine

Im Tarifstreit mit den Arbeitgebern hat die Gewerkschaft ver.di Busfahrerinnen und Busfahrer in Peine zum Streik aufgerufen. Am Donnerstag und Freitag fahren in der Stadt und im Landkreis deshalb keine Busse. Der Schülerverkehr wird laut eines Kreissprechers eingestellt. Schülerinnen und Schüler müssten von den Eltern gebracht werden, mit dem Fahrrad kommen oder dürften zu Hause bleiben, heißt es von den Schulleitungen. Auch in Braunschweig fallen Buslinien aus. Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten der Peiner Verkehrsgesellschaft (PVG) und der Firma Kraftverkehr Mundstock (KVM) zum Streik aufgerufen. Ver.di fordert, die Löhne der Busfahrer und Busfahrerinnen an den Tarifvertrag Nahverkehr Niedersachsen anzugleichen. Da es sich bei den Busunternehmen um Tochtergesellschaften handelt, gelte dort das reguläre Tarifniveau nicht, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Ver.di will einen einheitlichen Tarifvertrag. Für Freitagvormittag sind eine Demonstration und eine Kundgebung in Peine geplant.

