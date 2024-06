Stand: 14.06.2024 08:13 Uhr Walkenried: Rinder vertreiben unerwünschte Wildschweine

Das Weide-Projekt in Walkenried (Landkreis Göttingen) ist laut Gemeindebürgermeister Lars Deiters (parteilos) ein voller Erfolg und soll fortgesetzt werden. Seit einem Jahr weidet das Harzer Rote Höhenvieh regelmäßig im Ortsteil Wieda, um Wildschweine fernzuhalten. Die halten den Ort seit mehreren Jahren auf Trab. Messbar sei der Erfolg des Projekts noch nicht, so Deiters. Doch es sei festzustellen, dass die Wildschweinrotten kleiner würden und seltener auftauchten. Sie haben mittlerweile auch weniger Versteckmöglichkeiten, weil Bäume gefällt wurden, um Platz für die Rinder zu schaffen. Damit die auch in diesem Jahr ihren Auftrag erfüllen können, sollen Ende des Monats Samen ausgesät werden, weil bislang noch nicht genug Gras gewachsen ist.

