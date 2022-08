Waldbrand zwischen Brocken und Schierke "gut kontrollierbar" Stand: 13.08.2022 11:25 Uhr Der Waldbrand zwischen dem Brocken und Schierke sei derzeit gut kontrollierbar, teilte eine Sprecherin der Stadt Wernigerode am Vormittag mit. Eine Seite sei bereits gelöscht.

Im Brandgebiet befinden sich demnach noch vereinzelte Glutnester und glimmende Bäume. Dies betreffe die östliche Seite. Die westliche Seite des Feuers Richtung Schierke sei gelöscht, hieß es. Neben den Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk soll auch ein Löschhubschrauber der Bundeswehr heute wieder zum Einsatz kommen. Gut 90 Kräfte waren am Vormittag mit den Löscharbeiten beschäftigt. Geplant werde mit insgesamt 100 Einsatzkräften bis in die Abendstunden, sagte die Sprecherin. Für die Nacht sei die Einrichtung einer Brandsicherheitswache vorgesehen. In der Nacht zu Sonnabend war noch etwa ein Bereich von sieben Hektar betroffen. Die Ursache des Feuers ist noch ungeklärt. Die ursprüngliche Brandstelle liegt laut Feuerwehr an einer Bahnschiene.

Hunderte Feuerwehrleute und vier Hubschrauber im Einsatz

Am Freitag war befürchtet worden, dass sich das Feuer durch den auffrischenden Wind ausbreiten könnte. Dies war aber nicht der Fall, wie die zuständige Stadt Wernigerode (Sachsen-Anhalt) am Abend mitgeteilt hatte. Rund 200 Feuerwehrleute waren tagsüber kontinuierlich im Einsatz - die Kräfte seien immer wieder ausgewechselt worden, sodass insgesamt wesentlich mehr Helferinnen und Helfer beteiligt gewesen seien. Diese seien aus ganz Sachsen-Anhalt und auch aus Niedersachsen herangezogen worden. Zudem seien die Kräfte aus der Luft von vier Löschhubschraubern unterstützt worden. Diese kamen von Bundeswehr, der Bundespolizei und einem Unternehmen, das das niedersächsische Innenministerium beauftragt hatte. Ein Löschhubschrauber der Feuerwehr hatte sich als nicht einsatzfähig herausgestellt.

13 Hektar Wald und Totholz brannten

Der Brand war der Feuerwehr zufolge am Donnerstag nahe dem Wernigeroder Ortsteil Schierke ausgebrochen. Wohngebiete waren demnach nicht gefährdet. Betroffen war laut Landkreis Harz eine Fläche von etwa 13 Hektar. Steile Hanglagen und zerklüftetes Gelände forderten die Feuerwehrleute extrem, so Kai-Uwe Lohse, Kreisbrandmeister des Landkreises. Zudem bildeten hohe Totholz-Bäume eine akute Gefahr. "Es gibt Bereiche, in die können wir fußläufig nicht rein", sagte Einsatzleiter Marco Söchting. Die Gefahr, dass brennende Baumwipfel abbrächen, sei stellenweise zu groß. Bereits im Juni hatte es am Brocken gebrannt. Seinerzeit standen sechseinhalb Hektar in Flammen.

