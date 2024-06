Stand: 04.06.2024 10:34 Uhr Waffen bei Razzia im Clan-Milieu sichergestellt

Bei Durchsuchungen von mehreren Immobilien im Zusammenhang mit Clankriminalität hat die Polizei in Salzgitter, Braunschweig und Lengede (Landkreis Peine) einige Waffen beschlagnahmt. Der Verdacht auf eine scharfe Schusswaffe bei einem 26-Jährigen habe sich aber nicht bestätigt, so die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Es sei aber eine Schreckschusswaffe gefunden worden. Außerdem wurden den Angaben zufolge Mitte Mai in Geschäften, Shisha-Bars und einem Haus Schlagstöcke, Springmesser sowie ein Schlagring entdeckt. In einer Bar wurde wiederum unversteuerter Tabak sichergestellt. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet. Zudem soll ein Angehöriger des 26-Jährigen einen Polizeibeamten angegriffen haben. Zuerst hatte die "Braunschweiger Zeitung" darüber berichtet.

