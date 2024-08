Stand: 22.08.2024 12:39 Uhr Vor Hospiz: Mann absichtlich mit Auto angefahren

Ein 28-Jähriger hat am Mittwochabend vor einem Hospiz in Wolfenbüttel mit seinem Wagen offenbar absichtlich einen Mann angefahren. Der Wagen durchbrach danach ein Holztor und kam im Eingang des Hospizes zum Stehen. Der getroffene 37-Jährige kam laut Polizei mit erheblichen Verletzungen ins Krankenhaus, es habe aber keine Lebensgefahr bestanden. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte dann aber festgenommen werden. Die bisherigen Ermittlungsergebnisse stützen laut Polizei den Verdacht, dass der Fahrer den Mann vorsätzlich verletzt hat. Sein Motiv dafür sei unklar. Gegen den 28-Jährigen laufe nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags, so ein Polizeisprecher. Er sei in eine psychiatrische Klinik gebracht worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min