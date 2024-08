Stand: 02.08.2024 08:07 Uhr Von Auto erfasst: Fußgänger stirbt bei Unfall in Salzgitter

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist in Salzgitter ein Fußgänger gestorben. Nach Angaben der Polizei überquerte der 24-Jährige in der Nacht zu Freitag die Straße, als er vom Wagen eines ebenfalls 24-Jährigen erfasst wurde. Für den Fußgänger kam jede Hilfe zu spät - er starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer war nach Angaben eines Polizeisprechers alkoholisiert. Ein erster Test habe bei ihm einen Alkoholwert von 0,5 Promille ergeben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.08.2024 | 06:30 Uhr