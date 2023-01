Stand: 03.01.2023 08:06 Uhr Vollsperrung auf A7: Lkw brennt bei Hann. Münden

Auf der Autobahn 7 bei Hann. Münden ist am frühen Morgen ein Lastwagen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Ursache war nach ersten Angaben der Autobahnpolizei ein technischer Defekt. Zeitweise kam es zu starker Rauchentwicklung. Inzwischen konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Die Autobahn war zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt. Es kam zu Staus. Am Morgen war zunächst noch die Fahrbahn nach Kassel zwischen Münden-Hedemünden und Lutterberg gesperrt. Der Lastwagen war mit Möbeln beladen. Der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

