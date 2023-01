Lkw bei Hann. Münden ausgebrannt: A7 wieder befahrbar

Stand: 03.01.2023 17:49 Uhr

Die zeitweise voll gesperrte A7 bei Hann. Münden ist wieder frei. In der Nacht zum Dienstag war an der Anschlussstelle Hedemünden (Landkreis Göttingen) ein Lastwagen in Brand geraten.