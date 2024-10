Stand: 30.10.2024 08:01 Uhr Volkswagen verzeichnet Gewinneinbruch von 63,7 Prozent

VW hat im dritten Quartal dieses Jahres einen deutlichen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie der Autobauer aus Wolfsburg am Mittwoch mitteilte, brach der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 63,7 Prozent ein und betrug rund 1,576 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel um ein halbes Prozent auf 78,5 Milliarden Euro. Grund für den Einbruch sind laut VW hohe Kosten und der Absatzrückgang vor allem auf dem wichtigsten Markt in China. Volkswagen sprach am Mittwoch von einem "herausfordernden Marktumfeld". Nach neun Monaten belaufe sich die Rendite der Kernmarke VW auf nur noch zwei Prozent. "Dies zeigt den dringenden Bedarf von erheblichen Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen", sagte VW-Finanzchef Arno Antlitz.

Schlagwörter zu diesem Artikel VW