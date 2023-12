Stand: 19.12.2023 12:27 Uhr Vierstellige Nebenkosten verunsichern Mieter in Göttingen

Mieterinnen und Mieter der LEG Wohnen NRW GmbH in Göttingen haben kurz vor Weihnachten hohe Abrechnungen für Nebenkosten erhalten, wie Sabine Koch vom Nachbarschaftszentrum Grone sagt. Viele Betroffene hätten sich bei ihr gemeldet, die teils Beträge zwischen 1.600 und 2.500 Euro nachzahlen sollten. In einem Fall sollen es sogar rund 9.000 Euro sein, so Koch. Der Mieterverein Göttingen e.V. rät dazu, die Beträge nicht gleich zu überweisen, sondern Widerspruch einzulegen. Von den Nebenkosten sind auch Empfänger der Sozialhilfe betroffen. Diese Rechnungen will deshalb die Stadtverwaltung Göttingen prüfen, wie die stellvertretende Pressesprecherin Ute Kretschmann sagte. Die LEG Wohnen nennt die gestiegenen Energiepreise und den individuell hohen Energieverbrauch der Mieter als Gründe für die hohen Summen. Bei Widersprüchen will sie die Forderungen umfassend überprüfen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.12.2023 | 12:00 Uhr