Vienenburg: Ein Mensch stirbt bei Brand in Pflegeheim im Harz Stand: 30.01.2023 08:31 Uhr Am Sonntagabend ist in einem Altenheim in Vienenburg im Landkreis Goslar ein Feuer ausgebrochen. Ein Mensch kam laut Polizeiangaben ums Leben, mindestens sieben weitere wurden verletzt.

Demnach war der Brand im Zimmer des Bewohners ausgebrochen, der später starb. Zur Brandursache konnte die Polizei am Montagmorgen noch keine weiteren Angaben machen. Die automatische Brandmeldeanlage in dem Wohnheim hatte ausgelöst, woraufhin die Beschäftigten das Gebäude räumten und die Bewohnerinnen und Bewohner ins Freie brachte. Es leben rund 160 Menschen in dem Altenheim. Der Brand beschränkte sich offenbar auf ein Zimmer und wurde von der Feuerwehr gelöscht.

