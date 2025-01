Stand: 07.01.2025 10:29 Uhr Vermisste Jugendliche aus Braunschweig wieder aufgetaucht

Eine 16-Jährige aus Braunschweig, die seit Anfang des Jahres vermisst wurde, ist wieder da. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Jugendliche am Montagabend wohlbehalten bei einem Bekannten angetroffen werden. Weitere Informationen zu den Umständen des Verschwindens nannte die Polizei nicht. Die Beamten hatten die Öffentlichkeit in der vergangenen Woche um Mithilfe bei der Suche nach der 16-Jährigen gebeten. Weil die junge Frau auf Medikamente angewiesen ist, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

