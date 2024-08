Stand: 06.08.2024 09:39 Uhr Verkehrskontrolle vorgetäuscht – Betrüger erbeuten 1.200 Euro

Auf einer Straße in Wolfsburg haben zwei Männer als falsche Polizisten Bargeld von einem Autofahrer erbeutet. Die Täter hatten nach Angaben der Polizei Wolfsburg aus ihrem Wagen heraus das Auto angehalten. Die Betrüger gaben sich als zivile Beamte aus und täuschten eine Verkehrskontrolle vor. Dabei ließen sie sich von dem ukrainischen Autofahrer das Portemonnaie geben. Sie müssten seine Dokumente und das Bargeld auf Echtheit überprüfen. Die Geldbörse mit den Personaldokumenten bekam der Mann zurück, doch Bargeld in Höhe von 1.200 Euro behielten die falschen Polizisten ein. Die beiden Männer entkamen. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 05.08.2024 | 07:30 Uhr