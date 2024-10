Stand: 21.10.2024 12:59 Uhr Verkehrskontrolle in Göttingen: 377 Verstöße festgestellt

Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen in Stadt und Landkreis Göttingen viele Verstöße festgestellt. 377 Fahrzeuge waren laut Polizei zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeitsüberschreitung betrug 73 Stundenkilometer, teilte die Polizei mit. Geblitzt wurde an drei Stellen in Stadt und Landkreis. Insgesamt überprüfte die Polizei im Rahmen der Großkontrolle von Donnerstagmorgen bis Freitagnacht 186 Autos, Motorräder, Kleintransporter, Fahrräder und E-Scooter. Es wurden drei Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet. Außerdem stellten die Kontrolleure 61 Ordnungswidrigkeiten fest und ein Führerschein wurde beschlagnahmt. In 26 Fällen untersagten die Beamten aufgrund der festgestellten Verstöße vorübergehend die Weiterfahrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen