Verdacht auf sexualisierte Gewalt: Kita-Fachkraft gekündigt Stand: 27.11.2024 08:00 Uhr In der evangelischen Kindertagesstätte Vallstedt in Vechelde soll es Anfang November einen Fall von sexualisierter Gewalt gegeben haben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Eine pädagogische Fachkraft der evangelischen Kindertagesstätte Vallstedt in der Gemeinde Vechelde (Landkreis Peine) wurde wegen des Verdachts auf sexualisierte Gewalt entlassen. Das teilte der Propsteiverband Ostfalen als Träger der Kita mit Sitz in Salzgitter am Dienstagabend mit. Demnach wurde Anzeige gegen die gekündigte Person erstattet. Der Verdacht sei am 5. November aufgekommen, die betroffene Person am Tag darauf freigestellt worden. Die Familien wurden am Dienstagabend in einem kurzfristig einberufenen Elternabend über den Verdachtsfall informiert.

Aufarbeitung des Falls

Die pädagogische Leiterin der Kindertagesstätten im Propsteiverband Ostfalen reagierte betroffen. "Wir tun alles, um die Behörden bei der Aufklärung des Sachverhaltes zu unterstützen," so Anke Bungeroth. Die Fachstelle Intervention, Prävention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt der Landeskirche Braunschweig wolle den Propsteiverband dabei unterstützen. Sollte es weitere Betroffene geben, bietet die Fachstelle unter der Telefonnummer (05331) 80 21 45 ihre Hilfe an. Der Propsteiverband Ostfalen ist in 30 evangelischen Kitas für die pädagogischen Fachkräfte zuständig. Laut Bungeroth seien Schutzkonzepte erarbeitet worden, um die Sensibilität der Verantwortlichen beim Thema sexualisierte Gewalt zu erhöhen.