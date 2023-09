Verdacht auf Bomben: Göttingen evakuiert Teil der Weststadt Stand: 21.09.2023 10:11 Uhr Auf dem Schützenplatz in Göttingen befinden sich möglicherweise zwei Bomben. Um die Blindgänger zu beseitigen, werden Teile der Weststadt am Samstag evakuiert.

Auf dem Platz in der Weststadt hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) zwei mögliche Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ermittelt. Um sie zu entschärfen oder zu sprengen, sperrt die Stadt am Samstag, den 23. September, das Gebiet um den Schützenplatz ab. Die Anwohnenden sollen im Umkreis von einem Kilometer evakuiert werden, teilt die Stadt mit. Das Gebiet entspreche weitgehend dem Radius, in dem die Bürgerinnen und Bürger bereits im März bei einem weiteren Blindgänger-Einsatz evakuiert worden waren.

Videos 2 Min Weltkriegsbomben in Göttingen kontrolliert gesprengt Bevor der Kampfmittelräumdienst ans Werk gehen konnte, mussten 9.000 Personen aus der Sperrzone evakuiert werden. (25.03.2023) 2 Min

Evakuierung - "Absolutes Aufenthalts- und Betretungsverbot"

Während der Arbeiten herrsche ein "absolutes Aufenthalts- und Betretungsverbot". Das bedeutet, dass alle Bürgerinnen und Bürger, die im betroffenen Stadtgebiet wohnen, arbeiten oder sich ansonsten dort aufhalten, den Bereich bis 6 Uhr morgens am Samstag verlassen müssen.

Evakuierungszentrum im Felix-Klein-Gymnasium

Für diejenigen, die nicht privat bei jemandem unterkommen können, richtet die Stadt im Felix-Klein-Gymnasium in der Südstadt ein Evakuierungszentrum ein. Dort werden die Unterkunft und eine Grundversorgung an Essen und Getränken gestellt, so die Stadt Göttingen. Wer während des Einsatzes im Evakuierungszentrum unterkommen möchte, solle sich bis Mittwoch, 20. September, bei der Hotline anmelden.

Infos zum Bomben-Einsatz: Hotline bereits erreichbar

Die Hotline ist schon jetzt werktags unter der Nummer (0551) 400 50 50 erreichbar. Am Tag der Evakuierung sei sie von 4.30 Uhr bis zur Entwarnung aktiv, so die Stadt. Wer Fragen zum Einsatz hat, kann diese auch per Mail an bombenverdacht@goettingen.de richten. Aktuelle Informationen zu den Arbeiten sind zudem im Liveblog der Stadt und über die App "Katwarn" verfügbar, die unter anderem am vergangenen Warntag zum Einsatz kam.

Busse sollen umgeleitet werden

Der Einsatz beeinträchtige am Samstag auch den Bus- und Bahnverkehr, so die Stadt. Die Stadtbusse werden demnach umgeleitet, die Regionalbusse fahren an anderen Haltestellen ab:

Linie 130 beginnt/endet an der Haltestelle Eiswiese

Linie 140 beginnt/endet an der Haltestelle Eiswiese

Die Linien 150, 154, 155 und 160 beginnen/enden an der Haltestelle Theaterplatz

Die Linien 180 und 185 beginnen/enden an der Haltestelle Lutteranger

Die Linien 110, 210 und 220 beginnen/enden am Kauf Park

Linie 120 beginnt/endet an der Haltestelle Siekhöhe/Kaufpark

Über aktuelle Umleitungen informieren die Verkehrsbetriebe

Quelle: Stadt Göttingen

Für die Züge des Regionalverkehrs, also alle RB und RE, richte der Verkehrsbund einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Während der Arbeiten halten der SEV und die Züge des Fernverkehrs am Albaniplatz.

Vorbereitungen für Bombenräumung haben begonnen

Wie die Stadt weiter mitteilt, sind die Vorbereitungen für den Einsatz auf dem Schützenplatz bereits im Gange. In der vergangenen Woche seien um die Fundstellen herum Frachtcontainer als Splitterschutz platziert worden, sollte während der Arbeiten eine Sprengung der Blindgänger nötig werden. Dies war zuletzt im März der Fall: Dort wurden zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt - ebenfalls in der Weststadt.

Weitere Informationen Göttingen: Weiterer Blindgänger-Verdachtspunkt geklärt In vier von acht Fällen konnte damit bislang Entwarnung gegeben werden. An zwei Stellen werden Blindgänger vermutet. (29.08.2023) mehr