VW lehnt Zukunftsplan der IG Metall ab Stand: 29.11.2024 16:55 Uhr Volkswagen hat die jüngsten Vorschläge von IG Metall und Betriebsrat zur Kostenentlastung als nicht ausreichend verworfen. Eine "nachhaltige Einsparung von 1,5 Milliarden Euro" sei nicht feststellbar.

Das teilte VW nach Abschluss einer Prüfung des Konzepts am Freitag mit. "Zwar können sich kurzfristig auch positive Effekte ergeben, jedoch führen die genannten Maßnahmen überwiegend zu keiner finanziellen nachhaltigen Entlastung des Unternehmens in den kommenden Jahren", heißt es in einer Mitteilung des Autobauers aus Wolfsburg. Man wolle aber mit der Arbeitnehmerseite im Dialog bleiben, "um gemeinsam tragfähige Lösungen zu erarbeiten".

IG Metall: Vorschlag "hart an der Grenze des Zumutbaren"

Ein Sprecher der IG Metall nannte die Ablehnung in einer Stellungnahme "bedauerlich". Man sei "hart an die Grenze des Zumutbaren für die Beschäftigten" einen riesigen Schritt auf die Arbeitgeberseite Volkswagens zugegangen. "Scheinbar fruchten stundenlange Excel-Präsentationen und eine valide Datenbasis beim Volkswagen-Vorstand nicht", heißt es in der Mitteilung, die die IG Metall am Freitag veröffentlichte.

Plan sollte 1,5 Milliarden Euro einsparen

IG Metall und Betriebsrat hatten vergangene Woche einen eigenen Plan für die Zukunft von Volkswagen vorgestellt. Dem Konzern stellten sie dabei eine Kostenentlastung von 1,5 Milliarden Euro in Aussicht. Dafür will die Gewerkschaft eine mögliche Tariferhöhung in einen Zukunftsfonds einbringen und vorerst nicht auszahlen. Im Gegenzug sollte VW auf Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen verzichten.

