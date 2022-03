VW baut Batteriezellfabrik in Valencia Stand: 23.03.2022 21:59 Uhr VW plant nach langer Vorbereitung eine weitere europäische Fabrik für Batteriezellen in Spanien. Das neue Werk soll in Valencia entstehen.

Das neue Werk soll etwa 300 Kilometer südwestlich vom Hauptsitz der VW-Tochter Seat in Martorell gebaut werden, wie die Wolfsburger am Mittwoch mitteilten. Die Fabrik wird dann nach Skellefteå in Schweden und Salzgitter der nächste Standort, von dem Europas größter Autokonzern eigene Akkuzellen für E-Fahrzeuge beziehen will - auch, um unabhängiger von der Konkurrenz aus Asien zu werden.

VW will 3.000 Mitarbeiter in Valencia einstellen

Die Entscheidung für Spanien war grundsätzlich schon bekannt. Der Wolfsburger Autobauer wollte aber noch Förderbedingungen der Politik prüfen. Nun stehe fest, dass man sich beim Gesamtprojekt in Spanien für ein Programm namens "Future Fast Forward" bewerben werde, hieß es. In dieses sind auch weitere Unternehmen eingebunden. Die Investitionen betragen in der Summe über sieben Milliarden Euro. Insgesamt geht es nicht nur um Batteriezellen, sondern auch um weitere Teile und Produktionsprozesse rund um die E-Mobilität. In Valencia sollen mehr als 3.000 Beschäftigte arbeiten. VW plant mit einer Batteriezell-Kapazität mit einer elektrischen Energie von 40 Gigawattstunden im Jahr.

VW plant insgesamt sechs Zellfabriken

Der VW-Betriebsrat fordert, mindestens ein weiteres Zellwerk in Deutschland anzusiedeln. Dem Vernehmen nach könnten die niedersächsische Nordseeküste rund um das Fahrzeugwerk Emden oder die Region um die sächsischen Standorte Zwickau, Chemnitz und Dresden Chancen haben. Insgesamt sind in Europa zunächst sechs VW-Zellfabriken geplant.

