VW: Belegschaft erfährt auf Betriebsversammlung von Sparplänen Stand: 04.09.2024 11:02 Uhr Nach Bekanntwerden der Sparpläne bei der Kernmarke von Volkswagen findet jetzt eine Betriebsversammlung in Wolfsburg statt. NDR.de streamt anschließend das Statement von Betriebsratschefin Daniela Cavallo live.

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo rechnete im Vorfeld der Betriebsversammlung im Stammwerk damit, dass die Beschäftigten ihren Unmut auch lautstark kundtun werden. Die Beschäftigten hätten große Sorgen bis hin zu Existenzängsten. Bisher habe der Betriebsrat die laufenden Sparmaßnahmen mitgetragen - auch den Stellenabbau mit Altersteilzeitregelungen und Abfindungsprogrammen. Doch das reiche aus Sicht der Konzernspitze nicht mehr aus, um die gesetzten Einsparziele zu erreichen. Am Montag hat VW drastische Sparpläne bei der Kernmarke verkündet. Erstmals stehen demnach in Deutschland ganze Werke auf dem Prüfstand.

Cavallo kündigte im Anschluss an die Betriebsversammlung für den frühen Nachmittag eine Presseerklärung an, gemeinsam mit dem Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thorsten Gröger. NDR.de streamt die Statements zwischen 14 und 15 Uhr live.

Videos 1 Min VW-Betriebsratschefin Cavallo: "Wir werden das nicht zulassen" Der VW-Konzern kann Standortschließungen in Deutschland nicht mehr ausschließen. Die Betriebsratvorsitzende will das verhindern. (02.09.2024) 1 Min

Lücke bei Einsparungen von zwei bis drei Milliarden Euro

Unter anderem soll Volkswagen-Markenchef Thomas Schäfer heute zur Belegschaft sprechen und sie über die geplanten Sparmaßnahmen samt möglicher Werksschließungen und Entlassungen informieren. Auch Gesamt-Konzern-Chef Oliver Blume wird nach Informationen des NDR Niedersachsen bei der Betriebsversammlung dabei sein. Das "Handelsblatt" berichtet, dass es bei den geplanten Ergebnisverbesserungen derzeit eine Lücke von zwei bis drei Milliarden Euro gibt. Auf die am Montag von VW angedrohten Sparpläne hatten auch Gewerkschaften und Politiker teils besorgt reagiert. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte dem Sender ntv: "Es ist jetzt Aufgabe dafür zu sorgen, dass die Standorte, und zwar alle Standorte, gesichert werden und dass betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden".

Emdens VW-Betriebsratschef: "Absoluter Schlag in die Magengrube"

Am VW-Standort Emden ist eine Betriebsversammlung für Donnerstag angekündigt. Der dortige Betriebsratschef Manfred Wulff sagte dem NDR Niedersachsen, dass die Planungen des VW-Vorstands ein "absoluter Schlag in die Magengrube" seien. 30 Jahre habe man Krisen bei Volkswagen am Verhandlungstisch lösen können, jetzt sei es keine Partnerschaft mehr, so Wulff. Der Konzern habe Strategien verkehrt eingeschätzt - so gebe es unter anderem keine E-Auto-Einstiegsmodelle bei VW. Für Donnerstag kündigte Wulff an, dass es laut werden würde. VW-Markenchef Thomas Schäfer werde vor Ort sein und ihn wolle man fragen, was die Vorstandspläne für das Werk in Emden bedeuten werden, so der Betriebsratschef.

