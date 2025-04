Stand: 11.04.2025 15:38 Uhr Uslar: Frau verursacht Unfall und wird schwer verletzt

Bei einem Unfall in Uslar (Landkreis Northeim) am Mittwochnachmittag sind drei Personen verletzt worden. Laut Polizei wurde die Unfallfahrerin sogar schwer verletzt. Demnach hatte sie einer 19-jährigen Fahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Diese versuchte noch zu bremsen, konnte den Zusammenprall der beiden Autos jedoch nicht mehr verhindern. Die Feuerwehr Uslar war mit 15 Einsatzkräften vor Ort und sicherte den ausgelaufenen Kraftstoff an der Unfallstelle. Die 19-Jährige, die Verursacherin und ihre Begleitperson wurden in ein Krankenhaus gebracht.

