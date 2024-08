Stand: 06.08.2024 15:48 Uhr Unterricht an Grundschule fällt nach Bombendrohung aus

An der Grundschule "Am Ostertal" in Salzgitter-Lebenstedt ist am Dienstag der Unterricht für rund 400 Schülerinnen und Schüler ausgefallen. Das teilte die Stadt Salzgitter mit. Der Grund: Am Abend zuvor war per E-Mail eine Bombendrohung eingegangen. Die Polizei hatte den Inhalt der Mail zwar direkt als "nicht ernst zu nehmen" eingestuft und das Gebäude gar nicht erst durchsucht. Stadt und Schulleitung hatten dennoch sicherheitshalber entschieden, die Schule am Dienstag geschlossen zu lassen. Die Polizei versucht, den Urheber der offenbar falschen Bombendrohung zu ermitteln. Am Mittwoch soll der Unterricht nach Angaben der Stadt wieder regulär stattfinden.

