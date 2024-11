Stand: 21.11.2024 08:58 Uhr Uni Göttingen: Präsident Metin Tolan ist endgültig abgewählt

Der Präsident der Universität Göttingen, Metin Tolan ist vom Senat in einer Sondersitzung am Mittwoch endgültig abgewählt worden. Das hat die Universität mitgeteilt. Zuvor war eine Einigung zwischen dem Senat und dem Stiftungsausschuss gescheitert. Der Senat hatte bereits Anfang Oktober eine Abwahl vorgeschlagen, der Stiftungsausschuss den Vorschlag zurückgewiesen. Am Ende hat der Senat entschieden. Der Universitätssenat hatte Tolans Führungsstil kritisiert. Er habe Entscheidungen der Gremien missachtet und sei für die gescheiterte Exzellenzinitiative der Uni verantwortlich. Der abgewählte Präsident kritisierte das Vorgehen. Die Senatoren hätten nur basierend auf Gerüchten und falschen Fakten entschieden, so Tolan. Er wünsche der Hochschule zukünftig Senatoren, die ihre Aufgabe verantwortungsvoller wahrnehmen, als die bisherigen. Metin Tolan bleibt noch im Amt, bis er seine Entlassungsurkunde bekommen hat.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen