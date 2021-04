Stand: 01.04.2021 08:51 Uhr Uni Göttingen: Metin Tolan tritt Amt als neuer Präsident an

Der Physiker Metin Tolan tritt heute sein Amt als Präsident der Georg-August-Universität Göttingen an. Am Abend wird die feierliche Amtseinführung aus der Göttinger Aula via Youtube übertragen. Geplant sind Reden von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Kultusminister Björn Thümler (CDU) und Nobelpreisträger Stefan Hell. Tolan folgt auf Reinhard Jahn, der das Amt bis Ende 2020 innehatte. Im Juni 2019 war eine Präsidentenwahl geplatzt, weil es Widerstand aus der Professorenschaft gegeben hatte. Zwei unterlegene Bewerber zogen vor Gericht. Die Universität hat 30.000 Studierende in mehr als 200 Studiengängen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 01.04.2021 | 05:30 Uhr