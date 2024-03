Stand: 25.03.2024 15:30 Uhr Unfall in der Rettungsgasse: 80-Jährige stirbt auf A36

Bei einem schweren Unfall in einer Rettungsgasse ist auf der A36 am Samstag eine 80 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach hatten Autofahrer nach einem ersten Unfall zwischen Wolfenbüttel-West und Wolfenbüttel-Nordwest die Rettungsgasse gebildet. Ein 53-Jähriger sei durch diese Gasse gefahren und habe fünf Fahrzeuge touchiert, bevor er in die Schutzplanke prallte. Wie genau die Fahrt ablief, werde noch ermittelt, so die Polizei. Der Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin wurden den Angaben zufolge eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Ihre neun Jahre alte Tochter auf der Rückbank konnten demnach bereits Ersthelfer aus dem Auto bergen. Für die 80 Jahre alte Frau, die neben dem Mädchen saß, kam laut Polizei jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min