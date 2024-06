Stand: 06.06.2024 14:46 Uhr Unfall in Northeim: Sechs Kinder und ein Erwachsener verletzt

Am Donnerstagmittag haben sich bei einem Auffahrunfall an einer Ampel in Northeim sieben Menschen verletzt. Das meldet die Polizei. Der 44-jährige Fahrer eines Kleintransporters reagierte demnach zu spät, als das Auto vor ihm an der gelben Ampel zum Stehen kam. Infolgedessen kollidierten die beiden Fahrzeuge. Ebenfalls im Kleintransporter befanden sich laut Polizei sechs Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren. Der Fahrer und die Kinder wurden beim Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des vorderen Fahrzeugs blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den Fahrzeugen auf mindestens 20.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min