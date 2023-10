Stand: 11.10.2023 11:48 Uhr Unfall auf A2 bei Helmstedt: Autofahrer wenden in Rettungsgasse

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 ist am Dienstag ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. In Richtung Berlin auf Höhe Helmstedt hatte ein Lastwagenfahrer offenbar das Ende eines Staus übersehen. Als er ausweichen wollte, kollidierte sein Lkw mit dem Motorrad eines 59-Jährigen. Nach Polizeiangaben prallte der Biker mit seinem Motorrad gegen ein Auto und wurde in den Grünstreifen an der Mittelleitplanke geschleudert. Er kam lebensgefährlich verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Bei dem Manöver fuhr der Lastwagen außerdem auf einen Lkw am Ende des Staus, schob diesen auf einen weiteren Lkw und kam schließlich quer über alle Fahrstreifen zum Stehen. Ein folgendes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen - bei diesem Zusammenstoß wurden zwei Insassen leicht verletzt. Laut Polizei hätten einzelne Fahrer die Rettungsgasse ausgenutzt, um die Autobahn entgegen der Fahrtrichtung verlassen, als die A2 in Richtung Berlin für die Bergungsarbeiten voll gesperrt wurde. Die Autobahnpolizei sucht nun nach den Fahrern dieser Fahrzeuge und hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer (0531) 476 37 15.

