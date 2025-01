Stand: 09.01.2025 10:10 Uhr Unfall am Bahnübergang: Regionalzug schleift Auto mit

Am Mittwochabend ist an einem Bahnübergang in Braunschweig eine Regionalbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Feuerwehr Braunschweig mitteilte, wurde der Autofahrer dabei verletzt. Demnach wurde sein Auto in Folge der Kollision zunächst mehrere Meter von der Bahn mitgeschleift und kam dann auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich dann eigenständig daraus befreien. Die rund 40 Fahrgäste blieben laut Feuerwehr unverletzt. Sie konnten ihre Fahrt mit einem für sie eingerichteten Schienenersatzverkehr fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun zum Ablauf und zur Ursache des Unfalls.

