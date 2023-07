Stand: 27.07.2023 08:13 Uhr Unfall-Serie: Betrunkener Autofahrer verursacht vier Unfälle

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag in Salzgitter-Bad vier Unfälle in Serie verursacht. Zunächst stieß der 68-Jährige nach Angaben der Polizei mit seinem Wagen gegen eine Mittelleitplanke, danach rammte er ein Auto. Der Mann fuhr laut Polizei dennoch weiter und prallte auf ein weiteres Auto. Dessen Fahrerin wurde dabei verletzt. Anschließend prallte der Mann mit seinem Auto noch in einen geparkten Wagen. Die Polizei konnte den Mann schließlich stoppen und nahm ihm Fahrzeugschlüssel und Führerschein ab. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 22.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 27.07.2023 | 06:30 Uhr