Stand: 29.08.2024 09:11 Uhr Auto prallt gegen Wand einer Kita in Salzgitter - Fahrer stirbt

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag in Salzgitter-Lebenstedt mit großer Wucht in das Gebäude eines Kindergartens gefahren. Sein Wagen durchbrach dabei die Außenwand. Der Fahrer kam nach Angaben einer Polizeisprecherin bei dem Unfall um kurz vor 2 Uhr morgens ums Leben. Warum der 21-Jährige mit seinem Auto von der Straße abkam, ist noch unklar. An dem Kindergarten entstand ein erheblicher Schaden, ein Statiker muss nun die Sicherheit des Gebäudes prüfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter