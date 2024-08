Auto durchbricht Wand einer Kita in Salzgitter - Fahrer stirbt Stand: 29.08.2024 15:08 Uhr Ein Auto ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Salzgitter-Lebenstedt mit großer Wucht in das Gebäude eines Kindergartens gefahren. Der 21-jährige Fahrer kam bei dem Unfall ums Leben.

Laut Polizei war der Wagen gegen 2 Uhr von der Straße abgekommen und gegen das Gebäude geprallt. Das Auto habe dabei die Außenwand der Kita durchbrochen, so eine Polizeisprecherin. Warum das Auto mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit von der Straße abkam, ist noch unklar. Der 21 Jahre alte Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei später mitteilte. An dem Kindergarten der Caritas Salzgitter entstand ein erheblicher Schaden. Ein Statiker muss nun die Sicherheit des Gebäudes prüfen.

Kita-Betrieb läuft normal weiter

"Wir sind erschüttert", sagte Klaus Schlinga von der Caritas Salzgitter, dem Träger der betroffenen Kita. Für den Kita-Betrieb gebe es aber nur leichte Einschränkungen, so Schlinga. Die betroffene Wand gehöre zu einem überdachten Außengelände, nur dieser Bereich sei gesperrt worden. Die Kita-Kinder wurden am Donnerstag laut Schlinga normal empfangen und betreut.

