Unbekannte wollen Zigarettenautomaten stehlen - und reißen Mauer um

In Hornburg (Landkreis Wolfenbüttel) wollten Unbekannte einen Zigarettenautomaten stehlen und haben dabei eine Grundstücksmauer umgerissen. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Täter am frühen Samstagmorgen um 3.30 Uhr in der Straße Vor dem Halberstädter Tor den an einer Grundstücksmauer befestigten Automaten mit der Zugkraft ihres Autos gewaltsam lösen. Ihr Plan missglückte jedoch - nicht nur der Automat, sondern auch die Grundstücksmauer wurde umgerissen. Beides ließen die Täter auf der Straße zurück. Laut Zeugenhinweisen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Klein-Lkw gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei Schladen unter der Telefonnummer (05335) 92 96 60 entgegen.

