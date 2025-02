Stand: 07.02.2025 11:47 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Delligsen

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Delligsen (Landkreis Holzminden) gesprengt. Das Gerät stand nach Angaben der Polizei in einer Bankfiliale. Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens und weitere Zeugen hätten gegen 4.30 Uhr am Freitagmorgen einen lauten Knall im Bereich der Bank gehört, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde demnach niemand. Zur möglichen Beute und zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Zeugen hätten nach der Tat ein dunkles Fahrzeug gesehen, das in Richtung der B3 fuhr. Eine Fahndung nach den Tätern blieb laut Polizei bislang erfolglos. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück übernimmt als Zentralstelle zur Bekämpfung von Geldautomatensprengungen in Niedersachsen den Fall. Im vergangenen Jahr war die Anzahl der Geldautomaten-Sprengungen im Vergleich mit den Vorjahren deutlich zurückgegangen.

