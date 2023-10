Stand: 18.10.2023 07:37 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomat in Lengede

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen in einer Bankfiliale in Lengede (Landkreis Peine) einen Bankautomaten gesprengt. Näheres zum Tathergang und zur möglichen Geldbeute kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Die Spurensicherung sei vor Ort, teilte ein Sprecher mit. Um die Gefahrenlage zu sondieren, seien zunächst Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts im Gebäude gewesen. Klar sei, dass es einen großen Schaden am Gebäude gegeben hat. Außerdem hätten Zeugen den Angaben zufolge kurz nach der Explosion ein schnelles Fahrzeug wegfahren sehen, in dem offenbar mehrere Personen saßen.

