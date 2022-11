Stand: 28.11.2022 17:42 Uhr Unbekannte legen in Kirchbrak Schrauben auf die Straße

Die Polizei warnt Autofahrer im Landkreis Holzminden: Seit drei Wochen legt ein Unbekannter in der Gemeinde Kirchbrak immer wieder gezielt Schrauben auf die Fahrbahn. Das könnte gefährliche Folgen haben, wenn die ausgelegten Schrauben zum Beispiel Autoreifen durchbohren, sagte ein Polizeisprecher. Bisher sei es bei kleineren Schäden geblieben. Autofahrer hätten den platten Reifen an ihrem Auto früh genug bemerkt oder aufmerksame Passanten hätten die Schrauben von der Fahrbahn gesammelt, bevor jemand darüber fuhr. Ob es ein oder gleich mehrere Täter sind, ist unklar. Bei den ausgelegten Schrauben handelt es sich um Schrauben, die vorzugsweise im Dachdecker-, Zimmerer- oder Tischlerhandwerk verwendet werden. Zeugen, aber auch Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei in Bodenwerder zu wenden.

