Stand: 03.02.2024 13:26 Uhr Unbekannte beschädigen in einer Nacht fast ein Dutzend Autos

In Wolfenbüttel haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fast ein Dutzend Autos beschädigt und teilweise aufgebrochen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden in einigen Fällen Geld, Dokumente und persönliche Gegenstände aus dem Wageninneren entwendet, teilweise blieb es bei Sachbeschädigungen. In der Straße Am Rahlbusch hievten die Täter laut Polizei einen rund 20 Kilogramm schweren Blumenkübel auf das Dach eines Fahrzeugs, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. In der Elbinger Straße wurden demnach gleich drei Pkw demoliert. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer (05331) 93 30 zu melden.

