Stand: 25.07.2024 12:29 Uhr Unachtsamer Autofahrer öffnet Tür: Radfahrer schwer verletzt

Ein unachtsamer 49-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch in Nörten-Hardenberg (Landkreis Northeim) beim Öffnen seiner Autotür einen Fahrradfahrer schwer verletzt. Laut Polizei Northeim hielt der 49-Jährige am linken Fahrbahnrand an und bemerkte den von hinten kommenden Radfahrer nicht. Als er die Autotür auf der Fahrerseite öffnete, prallte der 38-Jährige dagegen und stürzte vom Rad. Laut Polizei wurde er in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.

